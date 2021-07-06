«Екатеринбург Арена» примет участие в эксперименте по идентификации болельщиков

Екатеринбургский «Урал» первый матч турнира проведет на домашней арене 25 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург-арена примет участие в эксперименте по добровольной идентификации зрителей, участников и сотрудников, которые задействованы в проведении турнира Тинькофф РПЛ 21/22.

- В качестве площадок будет выбрано три матча не менее чем на двух из семи следующих стадионов, которые расположены в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Самаре, - сообщает пресс-служба Минцифры Российской Федерации.

Предполагается, что эксперимент проведут на базе портала и мобильного приложения «Госуслуг». Напомним, сезон-2021/22 в РПЛ стартует 23 июля матчем "Ростов" - "Динамо" в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов-Арена». Екатеринбургский «Урал» первый матч турнира проведет на домашней арене 25 июля. «Шмели» встретятся с командой из Краснодара.