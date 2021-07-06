В Нижнем Тагиле в новом сквере у медицинского колледжа появится памятник врачам

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле установят памятник, посвященный врачам. Планируется, что он появится на территории сквера, который откроется осенью этого года около медицинского колледжа. Кстати, его прежнее название «Аллея Рандеву» изменится, объект переименуют в честь медицинских работников.

- Будущим медикам и их педагогам было предложено провести опрос и подготовить варианты названия сквера, а также - какую именно скульптуру, символизирующую нелегкий труд врача, они хотели бы видеть на этой аллее, - подчеркнули в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Среди предложенных вариантов «Аллея медицинской славы», «Сквер медицинской доблести», также инициативная группа предложила эскизы памятника. Участники совещания не пришли к единому мнению, обсуждение продолжается, и к нему приглашают присоединиться всех желающих.