Взрывной волной в квартире выбило стекла. Фото: читатель "КП", соцсети

В закрытом городе Новоуральске СК завершил расследование уголовного дела о взрыве боевой гранаты в жилом доме. Напомним, инцидент, в ходе которого погибли 39-летний Виктор и его 19-летняя знакомая Анастасия, произошел поздним вечером 24 апреля нынешнего года в одной из квартир на улице Садовой.

Откуда у безработного мужчины появилась граната, доподлинно неизвестно. Силовики рассматривали версию о том, что она могла достаться ему от родственника, служившего в горячей точке.

После гибели двух людей следственный отдел по ЗАТО города Новоуральска СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по первой части статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- В ходе расследования проведен целый комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств трагедии (осмотры, допросы, экспертизы и так далее). По результатам расследования уголовное дело прекращено в связи со смертью подозреваемого, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального СК.