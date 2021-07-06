В Екатеринбурге конюх до смерти избил своего приятеля

Мужчина полностью признал свою вину сразу после избиения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге конюх осудили за непредумышлленное убийство своего товарища. Инцидент произошел в октябре прошлого года. Мужчина пришел в гости к своему товарищу на территорию коллективных садов, там они начали распивать спиртные напитки. Во время застолья хозяин домика начал оскорблять своего гостя, из-за чего начался конфликт, переросший в драку. Подсудимый избил своего оппонента руками и ногами.

- Ныне уже осужденный гражданин до этого криминального инцидента не имел за плечами какого-либо преступного опыта. Более того, по месту работы и жительства он характеризовался положительно, помогал своей матери-пенсионерке и сестрам с их детьми, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина полностью признал свою вину сразу после избиения. Он вызвал знакомому скорую помощь, но прибывшим на место медикам оставалось лишь зафиксировать смерть пострадавшего. Приговором суда, с учетом ряда смягчающих обстоятельств, уральцу назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.