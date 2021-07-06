«Передайте деньги водителю»: в Екатеринбурге автобусы №50 оставили без кондуктора

С 1 июля 2021 года 24 автобусных маршрута поменяли номера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно в администрации Екатеринбурга анонсировали курсирование автобусов без кондукторов. Оплатить проезд здесь можно безналичным способом при помощи валидатора. Пассажирам с наличными деньгами нужно обратиться к водителю автобуса.

- Зашла в автобус №50, кондуктора там не оказалось. У многих пассажиров наличные деньги. И начинается вот это вот «передайте, пожалуйста, за проезд водителю». Это очень неудобно, ни пассажирам, ни водителю, который вынужден постоянно отвлекаться, - рассказала «КП-Екатеринбург» Анна.

По словам девушки, она часто ездит на автобусе №61, там тоже нет кондуктора, но водитель на каждой остановке объявляет, что деньги за проезд можно передать ему. Что касается автобуса №50, то здесь - тишина, поэтому люди, заходя в салон, путаются.

Напомним, что с 1 июля 2021 году в Екатеринбурге стартовал новый этап транспортной реформы – изменены номера 24 автобусных маршрутов, часть автобусов осталась без кондукторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 июля 2021 автобусы Екатеринбурга начнут ходить под новыми номерами: главное - не перепутать. Изменение затронет 24 маршрута (подробнее)

Зачем менять автобусные номера и подорожает ли проезд: отвечают в администрации города. В эфире радио «КП-Екатеринбург» (92,3 FM) Николай Вахлов, заместитель председателя комитета по транспорту, ответил на вопросы жителей города об общественном транспорте уральской столицы (подробнее)