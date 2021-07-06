В Екатеринбургском метро появился поезд, посвященный Белоярской АЭС

Фото: пресс-служба Белоярской АЭС

В Екатеринбургском метрополитене появился поезд, посвященный Белоярской АЭС. Его презентация прошла 6 июля. «Энергия для жизни», - это четыре тематических вагона, которые рассказывают о реакторах станции, энергоблоке и самом Заречном, где расположена атомная станция. В оформлении поезда использовано 400 изображений, среди которых редкие исторические кадры стройки и современные работы уральских фотохудожников.

- Существует много мифов об атомной энергетике, и эта совместная работа Белоярской АЭС и метрополитена поможет узнать больше о мирном использовании атома. Белоярская АЭС – жемчужина энергетики Свердловской области, - рассказал первый заместитель энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов

Также чиновник добавил, что сам ежедневно пользуется подземкой. А вот директор метрополитена Андрей Панаиотиди подчеркну, что такие экспозиции повышают популярность метро.