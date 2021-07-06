Похитила 85 тысяч рублей: в Ивделе осудили бухгалтера местного отдела полиции

В ходе судебного заседания женщина признала свою вину в совершении преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ивделе осудили женщину, которая работала главным бухгалетром в местном отделе полиции. Ее обвинили в присвоении средств с использованием своего служебного положения. Во время следствия выяснилось, что в 2019 году она похитила 85 тысяч рублей, которые были выделены на выдачу заработной платы и выплат социального характера.

- В ходе судебного заседания она признала свою вину в совершении преступления, в содеянном раскаялась, ущерб причиненный МО МВД России «Ивдельский» возместила в полном объеме, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По решению Ивдельского городского суда женщина не сможет занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанных с осуществлением организационно- распорядительных полномочий в течение двух следующих лет.