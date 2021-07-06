Из Екатеринбурга откроют прямые авиарейсы в Будапешт

Екатеринбург и Будапешт свяжет авиарейс Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 июля на «Иннопроме» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили перспективные варианты сотрудничества, в том числе запуск прямого авиасообщения между Венгрией и Екатеринбургом.

Планируется, что рейсы по направлению Будапешт – Екатеринбург будет выполнять венгерская авиакомпания Wizzair.

- Венгерская авиакомпания Wizzair намерена открыть авиасообщение между Будапештом и Екатеринбургом. Это придаст интенсивный импульс нашим двусторонним контактам, – передает слова венгерского министра Департамент информационной политики Свердловской области.

Евгений Куйшев назвал Венгрию одним из ключевых торговых партнеров региона.