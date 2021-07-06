«УГМК-Агро» остановило производство молочной продукции «Здорово»

На Верхнепышминском молочном заводе производили продукцию под брендом «Здорово» Фото: Алексей БУЛАТОВ

«УГМК-Агро» остановила производство на Верхнепышминском молочном заводе. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе компании.

- В «УГМК-Агро» подтверждают факт остановки производства на Верхнепышминском молочном заводе с 1 июля 2021 года. Остальные предприятия агрохолдинга работают в обычном режиме, - рассказали в «УГМК-Агро».

На Верхнепышминском молочном заводе с 2008 года производили продукцию под брендом «Здорово». Пока неизвестно, что будет дальше с сотрудниками производства и самой производственной площадкой.

«Верхнепышминский молочный завод» - одно из самых крупных и старейших предприятий молочной индустрии Свердловской области. Завод был открыт в 1992 году.