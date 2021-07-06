В Екатеринбурге Skoda несколько раз перевернулась после столкновения с «Волгой»

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге Skoda Octavia столкнулась с «Волгой» и несколько раз перевернулась. ДТП произошло накануне, 5 июля, возле дома на Академика Бардина, 31. 61 -летнюю пассажирку иномарки госпитализировали в 23 больницу с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой.

- Водитель автомашины ГАЗ 31105, двигаясь по правой полосе движения улицы Громова со стороны Ямской, в сторону Начдива Онуфриева, при совершении поворота налево не предоставил преимущество Skoda Octavia . Водитель автомашины Skoda Octavia двигался по главной дороге Академика Бардина со стороны переулка Вересковый в сторону Чкалова, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем «Волги» находился 61-летний мужчина с водительским стажем 33 года. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался два раза. Он объяснил, что авария произошла, так как он не увидел иномарку.

В Госавтоинспекции напомнили, что водитель, движущийся по второстепенной дороге должен уступить дорогу автомобилям, приближающимся по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

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