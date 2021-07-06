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Общество6 июля 2021 13:27

Еще 60 новых автобусов появятся на дорогах Екатеринбурга

Новая техника выйдет на рейсы города уже осенью
Алена ЗАХАРОВА
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Новые автобусы выйдут на рейсы осенью 2021 года

Новые автобусы выйдут на рейсы осенью 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

60 новых автобусов выйдут на улицы Екатеринбурга в октябре 2021 года. Транспорт закупили по национальному проекта «Безопасные качественные дорогие». Об этом рассказал заместитель мэра города Алексей Бубнов.

В автобусах будет автоматическая система обнаружения и тушения пожара, видеонаблюдение, тахограф, Wi-Fi, программа контроля за состоянием водителя, оборудование для перевозки маломобильных групп населения. Современные автобусы выпустят на маршруты № 24, 28 и 61.

Напомним, что с 1 июля 2021 года в Екатеринбурге изменились номера и частично схема движения 24 городских автобусных маршрутов.