В трех населенных пунктах Свердловской области из-за потопа введен режим ЧС

Фото: vk.com/gorodsalda

В нескольких населенных пунктах Свердловской области накануне из-за мощных ливней затопило садовые участки и жилые дома. Власти ввели в пострадавших от стихии муниципалитетах режим ЧС. Сейчас он действует в селе Николо-Павловском Горноуральского городского округа городах Верхняя и Нижняя Салда.

В Николо-Павловском ситуация уже начала налаживаться - там от паводковых вод освободились все подтопленные ранее дома и придомовые территории. Сейчас сотрудники МЧС и специалисты органов местного самоуправления проводят на месте аварийно-восстановительные работы.

- Проводится уборка мусора с улиц и придомовых территорий, а также откачка воды из подвалов и просушивание пострадавших от паводка жилых домов с помощью тепловых пушек, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

В Верхней Салде остаются подтопленными 54 дома, 103 придомовых территории и 30 садовых участков. В Нижней Салде в зоне подтопления остаются 37 придомовых территории. Жителей затопленных домов эвакуировали. Им планируют выплатить компенсацию.

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