В Екатеринбурге закроют движение трамваев на Челюскинцев

Из-за ремонтных работ изменится маршруты трех трамваев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге временно закроют движение трамваев на улице Челюскинцев. Ограничения будут введены из-за реконструкции моста через реку Исеть.

- Движение трамваев будет закрыто по улице Челюскинцев от улицы Луначарского до остановки «Дворец Молодежи» с 00:00 часов 10.07 до 00:00 часов 12.07 и с 22:00 часов 23.07.2021 до 05:00 часов 26.07, - рассказали в ЕМУП ТТУ.

Из-за ремонтных работ изменится маршруты трех трамваев.