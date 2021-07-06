Больше 20 свердловчан за сутки становятся жертвами мошенников

Мошенники чаще всего используют одну и ту же схему и сообщают о попытке похищения денег со счетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области полиция вновь бьет тревогу из-за участившихся случаев мошенничества. По данным пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, за сутки жертвами злоумышленников, вытягивающих деньги различными способами, в том числе и по телефону, становятся больше 20 жителей региона.

- Сейчас, на мой взгляд, задача номер один для всего общества оповестить родных, друзей, знакомых, о том, что, если будут звонить по телефону «добрые дяди или тети», якобы переживающие за ваши сбережения на банковских счетах, которые кто-то хочет похитить, нужно положить трубку, - рассказал Валерий Горелых. - Они-то после удачного обмана очередного клиента поедут на личном шикарном лимузине в ресторан, а потерпевшие со слезами на глазах - за помощью в полицию.

По данным Валерия Горелых, всего за шесть месяцев 2021 года в Свердловской области зарегистрировано 1 436 уголовных дел по кражам с банковских карт и еще 2 447 уголовных дел по финансовым мошенничествам. По его словам, если сложить все деньги, которые свердловчане отдали мошенникам только в этом году, можно не один раз съездить на курорт.

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