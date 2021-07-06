В Екатеринбурге кондукторов уберут еще в одном автобусном маршруте

Сейчас также валидаторы в тестовом режиме работают в автобусах №57 и №25 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге кондукторов уберут еще в одного автобусного маршрута - №50. Там установят валидаторы, на которых можно оплачивать проезд банковской картой или ЕКартой. Планируется, что это произойдет в ближайшее время.

- Сейчас на линии ездит один маршрут с валидаторами и без кондуктора - 21. Планируется, что в ближайшее время к нему прибавятся автобусы №50 маршрута, а затем автобусы, которые поступят в город в сентябре по программе проекта «Безопасные качественные дороги» и выйдут на линию в октябре, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Чтобы рассчитаться за проезд наличными деньгами пассажирам автобусов, где есть валидаторы, нужно будет обращаться к водителю. Сейчас также валидаторы в тестовом режиме работают в автобусах №57 и №25.

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