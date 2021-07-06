Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 6 июля 2021 года

В Свердловской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 318 новых случаев коронавируса, из которых 97 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Ревды, Невьянска, Серова, ЗАТО Свободный, Богдановича, Полевского и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии по состоянию на 6 июля 2021 года составляет 95 792 человека, из которых 89 238 человек полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки диагноз снят у 297 человек.

На данный момент медики оценивают состояние 579 человек как тяжелое, из них 341 пациент размещен в палатах реанимационных отделений, 246 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зафиксировано еще 12 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 926 человек.

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