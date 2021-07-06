Мусоровозы не могут проехать в населенные пункты под Нижним Тагилом

Спецтехника не может пробраться к населенным пунктам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале июля 2021 года ливни с грозами размыли дороги под Нижним Тагилом, а также в Верхней Салде.

Из-за непогоды оказались повреждены дороги в Николо-Павловское, Петрокаменское, Никитино, Шиловку, а также к садовым товариществам в стороне Исинского тракта и Монзино.

Подтопления стали причиной проблем с вывозом мусора.5 июля техника отправилась на маршруты, однако мост в Николо-Павловское оказался закрыт, дорога в сторону Никитино и Нелоба – размыт. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

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