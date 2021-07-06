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Происшествия6 июля 2021 10:15

В Екатеринбурге бабушка перевела мошенникам больше 1,5 миллиона рублей

Злоумышленники убедили пенсионерку взять несколько кредитов
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Бабушку заверили, что ей нужно перевести свои накопления на «защищенные» счета

Бабушку заверили, что ей нужно перевести свои накопления на «защищенные» счета

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мошенники снова обманули пенсионерку по уже не раз отработанной ими схеме. Злоумышленники позвонили 73-летней бабушке и заверили, что ей нужно перевести свои накопления на «защищенные» счета, чтобы деньги не пропали.

- При этом псевдобанкир убедила екатеринбурженку оформить несколько займов. Действуя по указанию мошенников, гражданка в течение нескольких дней получила на свое имя кредиты в нескольких банках Екатеринбурга, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Бабушка снимала кредитные деньги и переводила злоумышленникам. В итоге пенсионерка отдала мошенникам 1 миллион 545 тысяч рублей. Когда звонки прекратились, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Силовики завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Злоумышленников разыскивают.