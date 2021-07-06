«Вакцинирован не был»: в УрФУ сообщили о смерти магистранта с коронавирусом

17 июня парня госпитализировали в больницу № 24 Екатеринбурга с поражением легких Фото: Алексей БУЛАТОВ

В УрФУ сообщили о смерти 22-летнего магистранта с коронавирусом. С 15 июня он был в академическом отпуске.

- Университет выражает соболезнования родным и близким, сокурсникам и преподавателям скончавшегося 3 июля магистранта института новых материалов и технологий, - сообщает пресс-служба вуза.

17 июня парня госпитализировали в больницу № 24 Екатеринбурга с поражением легких, 19 июня получил положительный ПЦР-тест, 21-го врачи подключили его к аппарату ИВЛ. В УрФУ отметили, что магистрант не был привит.