На Челябинском тракте до октября закроют съезд на ЕКАД

Движение будет ограничено из-за строительства новой развязки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие дни дорожные рабочие закроют съезд с ЕКАД на М-5 «Урал». Движение будет ограничено из-за строительства новой развязки. Об этом предупредили в ФКУ «Уралуправтодор».

- Организация дорожного движения изменится ради строительства новой транспортной развязки в разных уровнях и устройства съездов на пересечении с федеральной трассой и Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой, - рассказали в пресс-службе учреждения.

Проехать на ЕКАД во время ремонта автомобилисты смогут через дорогу Арамиль - Большой Исток. Планируется, что съезд будет закрыт до 1 октября.