Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 67 километре трассы «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов» накануне вечером, 5 июля, произошла смертельная авария. 44-летний водитель Volkswagen вместе со знакомой возвращался домой в Невьянск из екатеринбургского аэропорта Кольцово. В какой-то момент он не справился с управлением и автомобиль улетел в кювет. Водитель погиб на месте, его пассажирка госпитализирована в больницу.

- Пассажир - женщина 1969 года рождения доставлена в больницу города Невьянска, где ей поставлен диагноз перелом руки и гематомы лица, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - В момент ДТП женщина-пассажир находилась на заднем сидении справа, и не была пристегнута ремнем безопасности - именно это стало причиной получения травм.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекторы уже установили личность погибшего. На женщину, находившуюся в машине во время аварии, составили административный протокол за несоблюдение ПДД пассажиром. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

- Водителям необходимо соблюдать Правила дорожного движения, в том числе отказаться от управления в утомленном состоянии, - напомнили в ГИБДД. - Во время поездок на автомобилях и водитель, и все пассажиры, в том числе на заднем сидении, должны быть пристегнуты ремнями безопасности.