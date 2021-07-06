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Происшествия6 июля 2021 8:14

В Екатеринбурге с начала года из окон выпали девять детей

На прошлой неделе в больницу попали два малыша, за которыми недоглядели родители
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Родителям детей, травмированных после падения из окон, грозит ответственность за неисполнение своих обязанностей

Родителям детей, травмированных после падения из окон, грозит ответственность за неисполнение своих обязанностей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, по данным полицейских, с начала 2021 года из окон выпали девять детей. Только на прошлой неделе в больницу попали два малыша, за которыми недоглядели родители. В первом случае мама уложила годовалого сына спать и ушла на кухню, оставив окна в квартире на третьем этаже открытыми. Спустя около 15 минут, услышав крики на улице, она забежала обратно и увидела, что малыша в кроватке нет.

- Она бросилась на улицу. Мальчик лежал на земле и плакал. Его спасло то, что он упал на газон, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Ребенок получил перелом лобной кости и закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в больницу. Этот инцидент произошел в четверг,1 июля в Чкаловском районе. Второе подобное происшествие произошло на следующий день. В этот раз ребенок выпал из окна второго этажа в Орджоникидзевском районе и получил сотрясение мозга, ушибы головы и перелом плеча.

- Четырехлетний ребенок, оперевшись на москитную сетку, выпал со второго этажа. И опять-таки родители в момент происшествия находились дома, однако смотрели телевизор в другой комнате, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

К счастью, оба малыша остались живы. Сейчас сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних проводят проверки. Взрослым, не доглядевшим за малышами, грозит ответственность за неисполнение родительских обязанностей.

- Полиция Екатеринбурга в очередной раз призывает родителей ограничить малышам доступ к окнам, а также оборудовать оконные системы запирающими или страхующими устройствами. Кроме того, стоит помнить, что за малолетними детьми необходим постоянный присмотр, - добавили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.