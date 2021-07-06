В СИЗО Екатеринбурга у женщины нашли 5 сим-карт

Посылка предназначалась одному из арестантов Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В СИЗО №1 Екатеринбурга на днях приехала в качестве посетительницы жительница Нижнего Тагила, которая попыталась пронести арестанту пять сим-карт, спрятанных в кофте.

Запрещенные в закрытом учреждении предметы изъяли сотрудники отдела режима СИЗО при досмотре женщины. Об этом ИА «Уральский меридиан» сообщили в пресс-службе ГИФСИН по Свердловской области.

Как выяснилось, сим-карты предназначались для арестанта, обвиняемого по статье 228. Ч.4, 30 ч .3 и 210 ч. 2 УК РФ.