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Происшествия6 июля 2021 7:53

В СИЗО Екатеринбурга у женщины нашли 5 сим-карт

Посетительница намеревалась передать их арестанту
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Посылка предназначалась одному из арестантов

Посылка предназначалась одному из арестантов

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В СИЗО №1 Екатеринбурга на днях приехала в качестве посетительницы жительница Нижнего Тагила, которая попыталась пронести арестанту пять сим-карт, спрятанных в кофте.

Запрещенные в закрытом учреждении предметы изъяли сотрудники отдела режима СИЗО при досмотре женщины. Об этом ИА «Уральский меридиан» сообщили в пресс-службе ГИФСИН по Свердловской области.

Как выяснилось, сим-карты предназначались для арестанта, обвиняемого по статье 228. Ч.4, 30 ч .3 и 210 ч. 2 УК РФ.