На Эльмаше ночью загорелся оздоровительный комплекс

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге, на Эльмаше, ночью вспыхнул оздоровительный комплекс на улице Норильская. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 10 квадратных метров. Огонь повредил подсобное помещение комплекса.

- В 21:42 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 16 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по свердловской области.

Меньше часа понадобилось пожарным, чтобы потушить возгорание и пролить сгоревшие конструкции. Данных о пострадавших во время пожара нет.

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