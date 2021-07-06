В Екатеринбурге водитель иномарки сбил во дворе двухлетнего малыша на самокате

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге накануне вечером, 5 июля, водитель Skoda Octavia наехал на двухлетнего малыша на самокате. ДТП произошло возле дома на Кунарской, 14/3. Мужчина на иномарке не заметил мальчика с мамой, возвращающихся по двору домой после прогулки.

- Женщина пояснила, что сын двигался на самокате, а она шла позади, неожиданно из двора выехал автомобиль, они не успели среагировать и остановиться. Мальчик ударился о правую сторону автомобиля, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Мальчик ударился об правую сторону машины. Малыша с ушибом носа сначала доставили в больницу, а затем отпустили домой.

По данным ГИБДД, за рулем Skoda Octavia находился 29-летний мужчина, имеющий стаж управления 20 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД он ранее не привлекался.

В Госавтоинспекции напоминают, что водитель, при совершении маневра должен убедить в его безопасности. При выезде с прилегающей территории необходимо уступать дорогу пешеходам и велосипедистам. Также в ГИБДД напомнили, что родителям необходимо постоянно рассказывать детям о соблюдении правил безопасного перехода через проезжую часть.

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