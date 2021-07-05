В Екатеринбурге волонтеры разыскивают 75-летнего пропавшего пенсионера

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 75-летнего Виктора Аркадьевича, пожилой мужчина вышел из дома 25 июня и не вернулся, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, седые и короткие волосы, голубые глаза, - сообщают добровольцы.

На момент исчезновения он был одет в серо-бежевую рубашку темно-синие шорты до колена и черные кроссовки.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может находиться, сообщите по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.