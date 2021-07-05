В Реже мужчину осудили за нападение на полицейского

Мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима два года и шесть месяцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Реже ранее судимого местного жителя отправили за решетку за нападение на полицейского. Его признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В следствии установили, что в один из дней в квартиру уральца приехал наряд ППС, им поступил сигнал о том, что мужчина ударил ножом свою знакомую.

- Для установления обстоятельств случившегося мужчина был доставлен в отдел полиции. Находясь в служебном помещении, злоумышленник выразил недовольство законными действиями стражей порядка и проявил агрессию по отношению к одному из них, ударив его локтем, - отметили в СУ СК России по Свердловской области.

По решению суда, с учетом его прежней судимости, мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима два года и шесть месяцев.