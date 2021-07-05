ФК «Урал» из Екатеринбурга проиграл контрольный матч против казанского «Рубина»

В составе «шмелей» отличился Алексей Герасимов. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» проиграл во втором контрольном матче против казанского «Рубина», команды встретились в рамках товарищеской встречи при подготовке к новому сезону Тинькофф РПЛ. Футболисты сыграли на «Ак Барс Арене» в столице Татарстана.

Встреча проходила в необычном формате, вместо двух таймов по 45 минут команды провели на поле 135 минут. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Примечательно, что после первого игрового отрезка счет был равным. В составе «шмелей» отличился Алексей Герасимов.

Кстати, первый контрольный матч против того же «Рубина» уральцы выиграли со счетом 2:0. Следующие две игры команда из Екатеринбурга проведет с самарскими «Крыльями советов». Матчи пройдут 11 и 18 июля.