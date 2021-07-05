В Верхнюю Салду, где произошел потоп, выехали два свердловских министра

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправил двух министров в Верхнюю Салду, где накануне произошел потоп из-за затяжных дождей. В район бедствия выехали министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и министр природных ресурсов Алексей Кузнецов. Сам глава региона сказал, что внимательно следит за ситуацией и подключает все необходимые силы.

- Всего в Верхней и Нижней Салде затоплены свыше 50 домов, некоторые из них – по самую крышу. Подтоплено больше 70 дворов, эвакуировано около 120 человек, - написал глава региона в своем Instagram.

Напомним, больше всего от повышения уровня рек пострадало село Николо-Павловское, расположенное под Нижним Тагилом, а также Верхняя Салда. Кроме того, подтопленными оказались Горноуральский и Нижнесалдинский городские округа. Власти Верхней Салды были вынуждены ввести в городе режим ЧС.

Также губернатор поручил эвакуировать около 300 детей из детских лагерей «Тирус» и «Лесная сказка», которые находятся на территории города Верхняя Салда.