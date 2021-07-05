В Екатеринбурге несовершеннолетний преступник ограбил 30-летнего мужчину

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 17-летнего парня, который открыто похитил мобильный телефон у 30-летнего местного жителя. Мужчина обратился в полицию 28 июня и рассказал, что неизвестный молодой человек открыл заднюю дверь его автомобиля «Лада Калина» и забрал гаджет стоимостью порядка 20 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого в грабеже. Им оказался 17-летний ранее судимый за кражу местный житель. Злоумышленник сознался в содеянном, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы. До суда его поместили под стражу.