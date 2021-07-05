Выставка «Все это – ВЫ»: внутри и вокруг!

Фото: предоставлено Культурно-выставочный комплекс «Синара Центр»

В рамках культурной программы Международной промышленной выставки ИННОПРОМ Галерея Синара Арт подготовила две выставки: традиционную в стенах Галереи и общедоступную – в открытом городском пространстве.

Выставка «Все это – ВЫ» сформирована из собрания галереи и открылась в мае 2021 года на двух этажах одной из крупнейших выставочных площадок Урала.

Фото: предоставлено Культурно-выставочный комплекс «Синара Центр»

В ней впервые представлены работы таких художников как Илья и Эмилия Кабаковы, Олег Кулик, группа AES+F, Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Владислав Мамышев-Монро, Тимур Новиков, Дмитрий Цветков и многих других.

На двух этажах размещено около 120 работ.

В преддверии ИННОПРОМ выставка вышла за пределы стен Галереи Синара Арт в открытое пространство в центре Екатеринбурга.

Высококачественные репродукции 32-х произведений доступны для горожан и гостей города в течение месяца – с 3 до 25 июля в аллее на проспекте Ленина (отрезок от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Вайнера). Изображения дополнены фразами-тизерами, отсылающими к кураторской концепции выставки и идее каждого произведения, а также QR-кодом, ведущим на аудиогид по выставке на платформе izi.TRAVEL.

Фото: предоставлено Культурно-выставочный комплекс «Синара Центр»

Основной темой обоих форматов выставки «Всё это - ВЫ» стали частные переживания современного человека. Два больших раздела экспозиции «Вокруг» и «Внутри» погружают зрителей в размышления об информационном шуме, повсеместных штампах и клише, тревогах и надеждах. Произведения, выстраивающиеся в многочисленные микросюжеты, позволяют посетителям увидеть в этих историях себя и попробовать из маленьких частиц - реакций, ощущений и эмоций - «собрать» себя настоящих.

В уличной экспозиции также представлены работы из всех разделов выставки «Все это – ВЫ».

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Фото: предоставлено Культурно-выставочный комплекс «Синара Центр»

Проект выставки в открытом пространстве реализован при поддержке Администрации города Екатеринбурга и Группы Синара.

Все гости ИННОПРОМ-2021 смогут посетить выставку по специальным ценам или познакомиться с рядом работ в открытом городском пространстве.

Встречайтесь с собой в Галерее Синара Арт!

Куратор выставки – арт-директор Галереи Синара Арт Дарья Костина