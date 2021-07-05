Жителя Каменска-Уральского осудили за убийство мужчины в очереди магазина

По решению суда мужчина проведет ближайшие 10 лет в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском местного жителя получил срок за убийство мужчины, с которым он поссорился в очереди в магазине. Инцидент произошел в конце июня 2020 года. Уралец пришел в продуктовый, чтобы купить алкоголь. В это время на кассе собралась очередь, которая продвигалась медленно. Подсудимый призвал людей пропустить его первым, однако такое поведение не понравилось мужчине, который также ждал у кассы.

- На этой почве между мужчинами возник конфликт, основные события которого развернулись спустя некоторое время на улице. Подсудимый вооружился бейсбольной битой и нанес несколько ударов своему оппоненту,- сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

- Вся его криминальная прыть быстро исчезла, как только он узнал, что потерпевший скончался в больнице. Тогда злоумышленник сразу «заплакал, начал сожалеть о случившемся, замкнулся в себе и утром пошел в полицию», - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По решению суда мужчина проведет ближайшие 10 лет в исправительной колонии строгого режима.