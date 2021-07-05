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Общество5 июля 2021 17:32

35-летний житель Екатеринбурга пытался вывезти из страны крупную партию полудрагоценных камней

Стоимость контрабанды оценили в 3.2 миллиона рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В марте 2021 года мужчина оформил международное почтовое отправление в иностранное государство

В марте 2021 года мужчина оформил международное почтовое отправление в иностранное государство

Фото: Алексей БУЛАТОВ

35-летнего жителя Екатеринбурга будут судить за контрабанду полудрагоценных камней. Уральская транспортная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Следователи считают, что в марте 2021 года мужчина оформил международное почтовое отправление в иностранное государство.

- В посылке находились стратегически важные ресурсы – 75 полудрагоценных камней демантоидов общим весом около 55 карат. Их стоимость составляет больше 3.2 миллиона рублей, - сообщают в уральской транспортной прокуратуре.

Мужчине уже вручили копию обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.