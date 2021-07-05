График работы пунктов вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге на 6 - 9 июля 2021 года

В Екатеринбурге продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В торговых центрах Екатеринбурга продолжают прививать от коронавируса. С 6 по 8 июля поставить прививку от коронавируса можно по следующим адресам.

ТРЦ «Академический», улица Краснолесья, 133: 6 - 9 июля с 12 до 18 часов.

ТРЦ «Алатырь», улица Малышева, 5: 8 июля с 15 до 19 часов.

ТЦ «Мега», улица Металлургов, 87: 6 и 7 июля с 10 до 20 часов.

ТРЦ «Гринвич», улица 8 Марта, 46: 6 июля с 10 до 15 часов.

ТЦ «Максидом», улица Тверитина, 45: 7 июля с 16 до 19 часов.

ТРК «Глобус», улица Щербакова, 4: 6 июля с 10 до 16 часов.

«Сима-Лэнд», улица Черняховского, 86/12: 8 июля с 10 до 18 часов.

Екатеринбургский государственный цирк, улица 8 Марта, 43: 6 – 8 июля с 14 до 19 часов.

Аэропорт «Кольцово», площадь Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт: 6 – 8 июля, с 13 до 19 часов.