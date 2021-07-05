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Суд Сысерти продлил на 2 месяца арест Дмитрию Журавлеву, которого обвиняют в убийстве жены-блогерши. Примечательно, что в суде он был без адвоката, а ходатайств о смягчении меры пресечения не заявлял.

- Срок содержания под стражей продлен до 5 августа 2021 года, - отметили в суде.

Напомним, что тело блогерши было найдено в лесу. При этом долгое время никто даже не замечал пропажи 28-летней девушки. Позже выяснилось, что Дмитрий убил супругу и держал тело в доме, пока не появились признаки разложения.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.