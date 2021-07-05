На Урале будут судить банду, которая вырубила лес на 92 миллиона рублей

Чтобы возместить причиненный ущерб, суд арестовал имущество и автомобили обвиняемых Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале будут судить банду из шести человек, которых обвиняют в незаконной вырубке лесов. В зависимости от роли и степени они проходят по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере», «Кража, совершенная организованной группой». В следствии считают, что с 2016 по 2020 годы уральцы рубили лес под Арамилем и Екатеринбургом.

- Злоумышленники действовали сплоченно, в преступной группе была четкая иерархия. Общий ущерб, причиненный государству, от действий обвиняемых составил свыше 92 миллионов рублей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Преступники действовали в основном по ночам, а лесовозы шли в сопровождении легковых автомобилей, чтобы не нарваться на экипажи ГИБДД. Чтобы возместить причиненный ущерб, суд арестовал имущество и автомобили обвиняемых.