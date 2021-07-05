На «Иннопроме» представили площадки шестой Уральской индустриальной биеннале

Тема экспозиции «Время обнимать и уклоняться от объятий» Фото: Евгения ГУСЕВА

В Екатеринбурге во время международной выставки «Иннопром» прошла презентация шестой Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Организаторы сообщили рассказали, что выставка пройдет в уральской столице со 2 октября по 5 декабря 2021 года. Тема экспозиции «Время обнимать и уклоняться от объятий».

В этом году главными площадками проведения выставки на территории уральской столице в этом сезоне станут:

Цех автоматизированного механообрабатывающего производства Уральского оптико-механического завода (улица Восточная, 33б);

Екатеринбургский государственный цирк (улица 8 марта, 43);

Бывший кинотеатр «Салют» (улица Толмачева, 12);

Главпочтамт (проспект Ленина, 39).

- В этом году мы решили уйти от формата большого «блокбастера» на заводе, и выбрали несколько пространств, каждое из которых находится в стадии трансформации, – пояснила комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова.

Уральская индустриальная биеннале проходит с 2010 года. За это время в ней приняли участие больше 300 художников из 52 стран. Соучредителями проекта выступают правительство Свердловской области и Администрация города Екатеринбурга.