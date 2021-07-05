ЕВРАЗ выступил стратегическим партнером Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

ЕВРАЗ в четвертый раз стал стратегическим партнером Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021. Она пройдет в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» с 5 по 8 июля. Руководители ЕВРАЗа примут участие в деловой программе выставки. В частности, вице-президент ЕВРАЗа по информационным технологиям Артем Натрусов расскажет об опыте внедрения цифровых проектов на одной из панельных дискуссий.

Стенд ЕВРАЗа разместится в павильоне № 1 на территории более 170 квадратных метров. Компания представит проекты в области цифровизации производства, экологии и применения металлопроката компании на инфраструктурных проектах России.

ЕВРАЗ сегодня реализует проект «Цифровой трансформация» на всех предприятиях. Общая амбициозная цель программы - получение дополнительного экономического эффекта в размере около 150 млн долларов на период 2021-2023 гг., для чего требуется реализовать более 100 проектов. На предприятиях компании развиваются проекты базовой автоматизации процессов, машинного обучения, внедряются экспертные системы, создаются цифровые двойники для каждого технологического этапа производства. Предприятия переходят на безбумажный документооборот, используют дроны для маркшейдерских съемок в карьерах, применяют VR-тренажеры для обучения. Использование передовых технологий позволяет ЕВРАЗу совершенствовать качество продукции и сохранять лидерские позиции на рынке.

ЕВРАЗ неуклонно снижает воздействие на окружающую среду. Компания – участник федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». По заключенным соглашениям в рамках проекта, ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК реализуют 10 экологических проектов в Нижнем Тагиле и Новокузнецке, суммарный объем выбросов сократится к 2025 году на 62,6 тыс. тонн (по сравнению с 2017 годом). На сегодня ЕВРАЗ уже инвестировал 3,65 млрд. руб. и реализовал 6 проектов, эффект от них - снижение выбросов на 22 тыс. тонн. Более того, за счет реализации дополнительных экологических мероприятий на ЕВРАЗ ЗСМК произошло снижение выбросов еще на 24 тыс. тонн.

Важнейшая часть стратегии ЕВРАЗа – обеспечение партнеров качественным металлопрокатом. На комбинатах компании ведется серьезная работа по освоению новых видов продукции, повышению качества металлопроката. Металл ЕВРАЗа использован при строительстве практически всех Дворцов спорта России, объектов для проведения Олимпиады в Сочи, Чемпионата мира по футболу 2018 года, универсиад в Казани и Красноярске. Космодромы, мосты, крупные жилые кварталы и торговые центры построены с использованием двутавров, арматуры, швеллеров и уголков предприятий ЕВРАЗа.

Международная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге с 2010 года. Основная тема в 2021 году – «Гибкое производство». В выставке принимают участие более 600 компаний из 22 стран мира. Общая площадь экспозиции составляет около 50 тыс. квадратных метров.