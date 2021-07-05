Екатеринбург попал в топ-5 лучших городов страны для велосипедистов

По мнению экспертов, Екатеринбург набрал 6.7 балла и занял четвертое место по стране, лидером стала Уфа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург вошел в топ-5 российских городов-миллионников для велосипедистов. Оценивалось перемещение всех участников велодвижения, качество, протяженность и безопасность инфраструктуры в уральской столице. Исследование проводили специалисты КБ «Стрелка» совместно с Delivery Club. По мнению экспертов, Екатеринбург набрал 6.7 балла и занял четвертое место по стране, лидером стала Уфа.

- Протяженность велодорожек в Екатеринбурге составляет более 67 километров, из которых пять километров появились за последние два года при строительстве новой улично-дорожной сети, - отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Администрация уральской столицы старается строить специальные велозоны в общественных пространствах. А, благодаря разведению потоков машин, пешеходов и велосипедистов, создаются безопасные условия перемещения для всех участников движения.