На врачей «Уральского института кардиологии» завели уголовное дело

В Минздраве отказалась комментировать данную тему Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело на врачей «Уральского института кардиологии». Правда, дело пока безфигурантное. Его завели на «неустановленных медицинских работников из числа персонала учреждения».

Поводом к обвинениям против врачей стала смерть 49-летнего мужчины. Он скончался в стенах медицинского учреждения 31 мая из-за проблем с сердцем.

- Поскольку смерть наступила в учреждении здравоохранения, имеются основания предполагать, что медицинскую помощь мужчине оказывали ненадлежащим образом, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Наш собеседник уточнил, что 1 июля по факту смерти потерпевшего СК возбудил уголовное дело по второй части статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«Комсомолка» обратились за комментарием в пресс-службу областного Минздрава. Там ответили, что до конца расследования и оглашения решения суда (если таковое будет) от комментариев воздержатся.