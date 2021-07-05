В России растут цены на лекарства

Цены на лекарства продолжат расти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России продолжают расти цены на лекарства, к концу года, по мнению экспертов, рост достигнет 8-9%. Эта существенно выше нынешнего уровня инфляции.

Цены на лекарственные препараты, по мнению директора по развитию компании RNC Pharma Николая Беспалова, растут на все лекарства за исключением тех, которые входят в перечень жизненно необходимых. Этот список регулирует государство. Об этом пишет NEWS.ru.

К подорожанию, по мнению эксперта, приводят несколько факторов. К ним он отнес пандемию, которая спровоцировала спрос на отдельные лекарства. Также на рост цен повлияла сильная зависимость российского рынка от импортных поставок сырья и оборудования.

Третий фактор роста цен – это внедрение системы маркировки, требующей затрат от производителей и других участников логистической цепочки. Все это закладывается в ценник.

Николай Беспалов призвал россиян не паниковать, а обновить состав аптечки, обновив в нем необходимый минимум. Заранее закупить лекарства нужно гражданам с хроническими заболеваниями.