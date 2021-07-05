Ситуацией с подтоплением домов в Верхней Салде заинтересовалась прокуратура

Фото: паблик Вконтакте Saldamania

Прокуратура Свердловской области проводит проверку после подтопления земельных участков и домов в Верхнесалдинском городском округе. По сообщениям регионального ведомства в Верхней Салде пострадали 79 жилых домов на улицах Калинина, Парижской коммуны, Набережная, Уральских Добровольцев, 25 Октября, Нагорный переулок, Моральская, Розы Люксембург. Также после прохождения селевого потока размыло дороги в деревнях Нелоба и Никитино.

- Верхнесалдинский городской прокурор Петр Корпачев контролирует организацию работы администрации муниципалитета по оказанию первой помощи пострадавшим гражданам, он выехал лично на место подтопления, - отмечают в пресс-службе ведомства.

В городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации. А в здании городской прокуратуры открыли мобильную приемную, куда граждане смогут обратиться по возникающим вопросам. Организована «горячая линия» по телефону: 8(34345) 5-10-22.