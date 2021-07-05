Екатеринбуржену оштрафовали за использование персонажей из мультфильмов

Суд постановил взыскать с женщины 30 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд оштрафовал администратора сайта Мультпраздник.рф предоставляющего услуги аниматоров за использование изображений популярных мультперсонажей. Жительнице Екатеринбурга Анастасии пришлось заплатить анимационной студии «Мельница» за использование картинок героев из мультфильмов «Барбоскины» и «Лунтик».

- В июне прошлого года на сайте Мультпраздник.рф был обнаружен и зафиксирован факт неправомерного использования указанных объектов интеллектуальной собственности, - рассказали в пресс-службе областного суда. - В исковом заявлении представитель юридического лица просил взыскать с Анастасии В. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства.

Компания требовала 60 тысяч рублей, но с Анастасии Железнодорожный районный суд постановил взыскать только 30 тысяч.

Администратор сайта не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако там оставили решение Железнодорожного суда Екатеринбурга без изменений.