УБРиР проведет онлайн конференцию для бизнесменов

Фото: предоставлено пресс-службой Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)

В Екатеринбурге состоится бесплатная онлайн конференция «Реальность неограниченных возможностей». В прямом эфире эксперты обсудят актуальные тренды управления, и расскажут, как в меняющихся условиях выстроить бизнес-процессы компании и работу с клиентами. Инициатором и организатором мероприятия выступил Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).

В частности, Михаил Беляев, руководитель регионального офиса 1С-Битрикс в Санкт-Петербурге, эксперт по CRM, ивентам и партнерскому маркетингу, расскажет всем участникам, как выстроить отношения между сотрудником и компанией в 2021 году.

Михаил Качалкин, эксперт-практик в области стратегического маркетинга, Customer Experience Management и построения системы управления клиентским сервисом, подскажет, как конкурировать в обновленном цифровом мире клиентского опыта.

После экспертных выступлений для всех участников состоятся круглые столы. Своим опытом с бизнесменами поделятся руководители Уральского банка реконструкции и развития, партнеры и клиенты финансовой организации.

Напомним, конференция состоится 8 июля в 13.00 по времени Екатеринбурга. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке убрир30.рф. Участие бесплатное.