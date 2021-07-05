Фото: пресс-служба Кольцово

Из Екатеринбурга запустили прямой рейс в Дюссельдорф. Самолеты авиакомпании Eurowings будут вылетать из Екатеринбурга по субботам. Торжественное открытие нового направления при участии представителей аэропорта и Lufthansa Group со стоялось в минувшую субботу.

- Пассажиры Кольцово смогут летать прямым рейсом в хаб Eurowings в Дюссельдорфе. Наша первоочередная задача - оптимизировать стыковки, чтобы предлагать удобный разлет по Европе, - рассказал генеральный менеджер по продажам Lufthansa Group по России и Центральной Азии Дирк Гроссман.

В честь первого рейса прибывший из Германии самолет Airbus A320 на перроне Кольцово по традиции встретили водной аркой, а пассажирам авиакомпании предложили вкусные угощения.