В селе Тарасково Свердловской области сельхозполе превратили в свалку

Из-за свалки страдают не только люди, но и экология. Фото: предоставлено жителями

В селе Тарасково, которое находится в 80 км от Екатеринбурга, на месте сельскохозяйственного поля развели мусорную свалку. Местные жители отмечают, что возле масштабной свалки собираются одичалые собаки, а зловонный запах разносится по всей округе.

- Раньше у этой свалки дежурил охранник, он даже гонял оттуда людей, сейчас его нет. Скорее всего, эта свалка кому-то принадлежит, но кому, пока найти не можем. Кто-то перенес знак Тарасково и поле исключили из данного населенного пункта. Законны ли эти действия нам никто ответить не может. Мусора с каждым днем становится все больше. Когда селяне обращаются в соответствующие органы и пытаются найти, откуда растут ноги, в ответ получают отписки, - делится местный житель Александр Коптелов.

Кому принадлежит данная свалка пока неизвестно. Фото: предоставлено жителями.

Отчаявшиеся неравнодушные люди обратились в прокуратуру, но и там ответа пока не последовало.

- Видимо из-за коронавируса просто так, как раньше, в прокуратуру не попасть. Я зашел, а там все перекрыто, пускают только сотрудников. Говорят, чтобы оставляли заявление в почтовом ящике. Но из-за этого складывается впечатление, что никто проблемой заниматься не будет.

Корреспонденту «Комсомольской правды – Екатеринбург» в прокуратуре Новоуральска не смогли оперативно пояснить, началась ли проверка по данному факту, а в отделе сельских населенных пунктов Администрации Новоуральского городского округа от комментариев отказались.

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