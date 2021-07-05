Погрузка на Свердловской железной дороге в июне выросла на 6,7%

Фото: предоставлено СвЖД
По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в июне 2021 года составила 12,5 млн тонн, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июнь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 8,9% и составил 18,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 9,3%, до 23 млрд тонно-км.
Погрузка за январь-июнь 2021 года, по оперативным данным, составила 73,4 млн тонн (+5,4% к уровню аналогичного периода 2020 года). За шесть месяцев на СвЖД погружено:
-нефти и нефтепродуктов – 19,6 млн тонн (-0,9% к январю-июню 2020 года);
-строительных грузов – 12,1 млн тонн (+3,5%);
-черных металлов – 5,2 млн тонн (+8,6%);
-лома черных металлов – 1,2 млн тонн (+18,5 %);
-руды железной и марганцевой – 6,1 млн тонн (-2,5%);
-химических и минеральных удобрений – 8,9 млн тонн (+14,4%);
-промышленного сырья и формовочных материалов – 5,9 млн тонн (рост в 1,3 раза);
-цемента –1,9 млн тонн (рост в 1,4 раза);
-лесных грузов – 1,3 млн тонн (+10,3%);
-руды цветной и серного сырья – 2,8 млн тонн (-8%);
-химикатов и соды – 1,8 млн тонн (+2,2%);
-кокса – 1,3 млн тонн (+10,5%).
Грузооборот с начала 2021 года составил 108,8 млрд тарифных тонно-км (+4,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 138,4 млрд тонно-км (+4,8%).
В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в июне 2021 года составила 107 млн тонн, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июнь 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,5% и составил 214,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 6,9% и составил 268,8 млрд тонно-км.
Погрузка за январь-июнь 2021 года, по оперативным данным, составила 632,7 млн тонн, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2021 года составил 1302,8 млрд тарифных тонно-км (+5,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1643 млрд тонно-км (+4,6%).