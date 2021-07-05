Поезд «Екатеринбург – Анапа» вошел в топ-5 лучших южных составов

Поезд "Екатеринбург - Анапа" стал одним из лучших на южном направлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис поездок и путешествий Туту.ру представил новый рейтинг, в который включил лучшие южные поезда на основе мнений пассажиров, совершавших путешествия в последние два года. Специалисты изучили мнения 43 человек о 163 поездках по 70 южным направлениям.

В пятерку лучших вошел поезд «Екатеринбург-Анапа» (209Е и 289С), он оказался на пятом месте. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Главные плюсы этого поезда: чистота, наличие кондиционера, розеток и биотуалетов. Еду здесь можно заказать через проводника, питание часто входит в стоимость билета. Детям здесь делают подарки. Проводники – внимательные и отзывчивые.