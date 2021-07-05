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В Екатеринбурге восстановят старинные ворота в усадьбе купчихи К.И. Ланггауз на Добролюбова, 10, которые демонтировали во время работ по сохранению объекта культурного наследия в 2012 году. Об этом рассказали в общественной организации «Уральский хронотоп».

- После нашего обращения Управление провело проверку и выяснило, что АО «Уралмрамор», арендующий участок, на котором стоит усадьба, демонтировало ворота в рамках проведения работ по сохранению ОКН. Проект был согласован с министерством культуры, - рассказали общественники в группе ВКонтакте.

Фото: группа ВКонтакте "Уральский хронотоп"

Сейчас Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области потребовало от компании восстановить ворота. Также общественники отметили, что пытались добиться восстановления флигеля, но он оказался утрачен.

- Управление не располагает информацией о времени и причинах его утраты. Поэтому что-то предпринимать в отношении «Флигеля», если мы правильно поняли, Управление не будет, - добавили в «Уральском хронотопе».