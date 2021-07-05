Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 5 июля 2021 года

В Екатеринбурге строго следят за соблюдением масочного режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 322 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 81 приходится на уральскую столицу.

Также новые случаи подтверждены в Карпинске, Нижней Салде, Серове, Махнево, Первоуральске, Невьянске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заражений COVID-19 на Среднем Урале по состоянию на 5 июля 2021 года составляет 95 474 человека, из которых 88 941 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки диагноз снят у 295 человек.

На данный момент состояние 540 пациентов медики оценивают как тяжелое, 342 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 251 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 11 случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 914 человек.

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